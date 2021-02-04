Сайти закритих рішенням РНБО телеканалів переїхали на нові адреси

На телеканалах заявили, що через втручання держорганів, вони втратили можливість адмініструвати свої старі домени.

Закриті рішенням РНБО телеканали Zik, NewsOne і "112 Україна" змінили домени своїх сайтів.

"Сайт телеканалу NEWSONE переїхав на резервну адресу newsoneua.tv через втручання держорганів у роботу основного домену", — повідомляється на сайті телеканалу Newsone.

За інформацією видання, старий домен у сайту забрали, він був "розделегований".

"По суті, власник домену, сайт телеканалу, втратив можливість його адмініструвати. Таким чином, у результаті атаки влади на свободу слова в сайту NEWSONE незаконно відняли домен newsone.ua", — йдеться в повідомленні.

Аналогічна інформація з'явилася на сайті інформаційного агентства 112.ua.

"Сайт інформаційного агентства 112.ua переїхав на новий домен. Зараз уже працює редирект (перенаправлення) з 112.ua на 112ua.tv", — йдеться в повідомленні.

Раніше на новий домен переїхав і сайт ZIK.

"Сайт телеканалу ZIK переїхав на новий домен. Зараз уже працює редирект (перенаправлення) з zik.ua. на zikua.tv", — йдеться в повідомленні.

Пізніше телеканал заявив, що після заяви про блокування доступу до домену, його повернули.

"Однак, на який термін, поки невідомо і розделегування може повторитися в будь-який момент. Поки що для користувачів, у яких записи залишилися в кеші DNS, спрацює редирект з zik.ua. на zikua.tv", — пояснили на телеканалі.

Нагадаємо: президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами ZiK, "112 Україна" і NewsOne. Мовлення телеканалів уже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака та його телеканалів, утримавшись при голосуванні на засіданні Ради нацбезпеки і оборони.

Народний депутат від ОПЗЖ, власник телевізійного холдингу Zik, Newsone і 112 Україна Тарас Козак в ефірі марафону трьох заблокованих телеканалів, що ведеться на платформі youtube, зажадав від президента Володимира Зеленського надати докази своєї співпраці з терористами.

Голова РНБО Олексій Данилов допустив, що, крім телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK, під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком".