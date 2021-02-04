По делу о пожаре в Запорожье есть первый задержанный, — Офис генпрокурора

Правоохранители установили факты нарушений противопожарных правил в больнице.

Правоохранители задержали ответственного за противопожарную безопасность в запорожской больнице, где произошел пожар. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"В ходе досудебного расследования, осмотра места происшествия, обысков установлены факты нарушений в деятельности этого медицинского учреждения требований законодательства Украины о пожарной безопасности и об объектах с повышенной опасностью", — сообщили правоохранители.

Отмечается, что отрабатывается ряд версий возникновения возгорания: использование медоборудования без наличия разрешений и с нарушением установленных правил, что привело к утечке кислорода через систему ИВЛ с критическим накоплением в палате и взрывом с возникновением пожара.

"В результате пожара погибли 4 человека — трое пациенток и анестезиолог. Проведенными судебно-медицинскими экспертизами установлено, что смерть наступила от шока, вызванного термическими ожогами пламенем. Еще 2 пострадавших с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в медучреждения", сказано в сообщении.

Напомним, в реанимационном боксе COVID-отделение погибли трое пациенток и анестезиолог: женщинам было 91, 76 и 64 года, причем все больные находились под аппаратами ИВЛ. Предварительная причина гибели – отравление угарным газом.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что спасти погибших в результате пожара в больнице Запорожья было невозможно.