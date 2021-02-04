Пожежа в Запоріжжі: затриманий відповідальний за протипожежну безпеку

Правоохоронці встановили факти порушень протипожежних правил у лікарні.

Правоохоронці затримали відповідального за протипожежну безпеку в запорізькій лікарні, де сталася пожежа. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"У ході досудового розслідування, огляду місця події, обшуків встановлені факти порушень у діяльності цього медичного закладу вимог законодавства України про пожежну безпеку та про об'єкти з підвищеною небезпекою", — повідомили правоохоронці.

Зазначається, що відпрацьовується ряд версій виникнення пожежі: використання медобладнання без наявності дозволів і з порушенням встановлених правил, що призвело до витоку кисню через систему ШВЛ з критичним накопиченням у палаті і вибухом з виникненням пожежі.

"У результаті пожежі загинули 4 людини — три пацієнтки і анестезіолог. Проведеними судово-медичними експертизами встановлено, що смерть настала від шоку, викликаного термічними опіками полум'ям. Ще 2 постраждалих з опіками та отруєнням продуктами горіння доставлено в медустанови", сказано в повідомленні.

Нагадаємо: у реанімаційному боксі COVID-відділення загинули троє пацієнток і анестезіолог : жінкам було 91, 76 і 64 роки, причому всі хворі перебували під апаратами ШВЛ. Попередня причина загибелі — отруєння чадним газом.

Голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що врятувати загиблих у результаті пожежі в лікарні Запоріжжя було неможливо.