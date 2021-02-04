Данные сотрудников телеканалов из орбиты Медведчука выложили в открытый доступ

В документ включены уже несколько десятков сотрудников, от редакторов и ведущих, до дизайнеров и технических работников, большинство из которых указаны, как журналисты NewsOne.

В четверг, 4 февраля в "Google Docs" появился открытый для просмотра гугл-документ под названием "Пропагандисты с каналов Медведчука" в котором сообщаются паспортные данные журналистов из закрытых указом Владимира Зеленского телеканалов "112-Укаина", NewsOne, ZIK, а также ряда местных каналов, принадлежавших нардепу от ОПЗЖ Тараса Козаку.

По состоянию на 22:00 четверга, в google-документ включены уже порядка 70 человек, большинство из которых указаны, как журналисты NewsOne. Кроме того в "черном списке" указано пару десятков сотрудников из остальных двух каналов: большая часть якобы из "ZIKа" и еще несколько человек – из "112"-го.

Таблицу могут изучить все, но редактировать – лишь ограниченное количество неизвестных людей. Известно лишь, что последние изменения в нее внес некто Pavel Shatokhin, что отображается в графе редакторов. Также изменения в лист вносила некто Kira Nechai. Кроме указания имени-отчества журналиста и названия канала, на котором тот работал в таблице есть графа, в которой указано, когда именно указанная особа там работала, а также занимаемая ею должность.

Кроме того, в новосозданной базе данных есть следующие колонки с данными о сотрудниках СМИ: их Facebook-страницы, YouTube-каналы, из рабочие аккаунты в "LinkedIn", а также отдельная графа для Instagram и еще одна – для прочих соцсетей "взятых на учет" журналистов, вроде их страниц "Вконтакте", и тому подобное.

Одновременно с указанным гугл-документом в Telegram появился канал с обсуждением добавляемых в "черный список" журналистов. На канале ведется активное обсуждение, в котором пользователи сообщают новые данные и фамилии сотрудников из "опальных" СМИ Виктора Медведчука.

Кроме анонимных и полу-анонимных редакторов канала, а также его подписчиков, пожелавших добавиться к инициативе "разоблачения" журналистов, в обсуждении появляются комментарии от самих сотрудников запрещенных СМИ Медведчука, с ироничными просьбами добавить из в список и "не обходить вниманием", либо подкорректировать их личную информацию, которая уже опубликована.

В обсуждении участвуют порядка 50-ти человек. А одного из редакторов канала зовут Dmytro Gladiy, по крайней мере – он так подписан. В "закрепленном" сообщении обсуждения висит благодарность тем, кто пожелал подключиться к инициативе.

Напомним, за пару часов до этого одесский националист Сергей Стерненко, обвиняемый в убийстве, и недавно отпущенный на поруки народного депутата от фракции "Голос" Романа Лозинского, предложил создать своего рода "расстрельный" список, в который должны быть включены журналисты, работавшие на закрытых телеканалах нардепа Тараса Козака.

Как сообщил Стерненко, для этого ему понадобятся энтузиасты, а в частности "группа добровольцев", которая "будет собирать информацию", а также люди, которые "будут отдельно вносить ее в таблицу".

Отметим, что накануне крупнейший профсоюз работников медиа на планете, – Международная Федерация Журналистов (IFJ), являющаяся членом ЮНЕСКО и представляющая интересы 600,000 журналистов из 146 стран в ООН и Совете Европы – совместно с Европейской Федерацией Журналистов (EFJ), осудила государственную цензуру оппозиционных каналов в Украине, назвав такой запрет "политически мотивированным".

На это уже ответил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, назвав закрытые телеканалы "одним из орудий гибридной войны России в борьбе против Украины", а также отметив, что закрыли лишь каналы "финансирование которых фактически осуществляла страна-агрессор через аффилированных с ней политиков".