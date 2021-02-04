У Google "залили" список співробітників телеканалів Медведчука, у документі вже понад 70 прізвищ

У документ включено вже кілька десятків співробітників: від редакторів і ведучих, до дизайнерів і технічних працівників, більшість з яких вказані як журналісти NewsOne.

У четвер, 4 лютого в "Google Docs" зʼявився відкритий для перегляду гугл-документ під назвою "Пропагандисти з каналів Медведчука", у якому повідомляються паспортні дані журналістів із закритих указом Володимира Зеленського телеканалів "112-Україна", NewsOne, ZIK, а також ряду місцевих каналів, що належали нардепу від ОПЗЖ Тарасу Козаку.

Станом на 22:00 четверга, у google-документ включені вже близько 70 осіб, більшість з яких вказані як журналісти NewsOne. Крім того, у "чорному списку" зазначено кілька десятків співробітників з інших двох каналів: велика частина нібито з "ZIKу" і ще кілька людей — зі "112"-го.

Таблицю можуть вивчити всі, але редагувати — лише обмежена кількість невідомих людей. Відомо лише, що останні зміни в неї вніс певний Pavel Shatokhin, що відображається в рядку редакторів. Також зміни в лист вносила якась Kira Nechai. Крім вказівки імені-по батькові журналіста і назви каналу, на якому той працював, у таблиці є рядок, у якому зазначено, коли саме особа там працювала, а також займана нею посада.

Крім того, у новоствореній базі даних є такі колонки з даними про співробітників ЗМІ: їхні Facebook-сторінки, YouTube-канали, робочі акаунти в "LinkedIn", а також окрема графа для Instagram і ще одна — для інших соцмереж "взятих на облік" журналістів, на кшталт їхніх сторінок "Вконтакті", тощо.

Одночасно із зазначеним гугл-документом в Telegram зʼявився канал з обговоренням журналістів, що додаються до "чорного списку". На каналі ведеться активне обговорення, у якому користувачі повідомляють нові дані і прізвища співробітників з "опальних" ЗМІ Віктора Медведчука.

Крім анонімних і напів-анонімних редакторів каналу, а також його підписників, які виявили бажання додатися до ініціативи "викриття" журналістів, в обговоренні зʼявляються коментарі від самих співробітників заборонених ЗМІ Медведчука, з іронічними проханнями додати їх у список і "не залишати без уваги", або підкоригувати їхню особисту інформацію, яка вже опублікована.

В обговоренні беруть участь близько 50-ти чоловік. А одного з редакторів каналу звуть Dmytro Gladiy, принаймні — він так підписаний. У "закріпленому" повідомленні обговорення висить подяка тим, хто побажав підключитися до ініціативи.

Нагадаємо, що за кілька годин до цього одеський націоналіст Сергій Стерненко, обвинувачений у вбивстві, і нещодавно відпущений на поруки народного депутата від фракції "Голос" Романа Лозинського, запропонував створити свого роду "розстрільний" список, у який повинні бути включені журналісти, що працювали на закритих телеканалах нардепа Тараса Козака.

Як повідомив Стерненко, для цього йому знадобляться ентузіасти, а зокрема "група добровольців", яка "буде збирати інформацію", а також люди, які "будуть окремо вносити її в таблицю".

Зазначимо, що напередодні найбільша профспілка працівників медіа на планеті, — Міжнародна Федерація Журналістів (IFJ), що є членом ЮНЕСКО і представляє інтереси 600,000 журналістів з 146 країн в ООН і Раді Європи — спільно з Європейською Федерацією Журналістів (EFJ), засудила державну цензуру опозиційних каналів в Україні, назвавши таку заборону "політично мотивованою".

На це вже відповів Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов, назвавши закриті телеканали "одним зі знарядь гібридної війни Росії в боротьбі проти України", а також зазначивши, що закрили лише канали, "фінансування яких фактично здійснювала країна-агресор через афілійованих з нею політиків".