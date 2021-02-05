Минздрав расширил список "красной" зоны до 80 стран

В "зеленой" зоне – 124 государства

Министерство здравоохранения Украины изменило списки стран "красной" и "зеленой" зон.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на пятницу, 5 февраля, в списке государств "красной" зоны – 80 стран (на шесть больше, чем на прошлой неделе).

Список этих государств:

Австрия, Албания, Андорра, Аргентина, Барбадос, Бахрейн, Бельгия, Беларусь, Боливия, Бразилия, Великобритания, Грузия, Дания, Доминиканская Республика, Эстония, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Канада, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Ливан, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальдивы, Мальта, Мексика, Монако, Молдова, Нидерланды, ОАЭ, Панама, Парагвай, Южная Африка, Перу, Северная Македония, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сейшельские острова, Сербия, Словакия, Словения, США, Тунис, Уругвай, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Черногория, Швейцария, Швеция и другие.

В "зеленой" зоне из популярных туристических направлений можно отметить:

Болгарию, Египет, Марокко, Таиланд, Танзанию, Турцию и Шри-Ланку.

Всего в "зеленой" зоне на сегодня 124 государства.

Кроме упомянутых, в списке:

Австралия, Азербайджан, Багамские острова, Болгария, Босния и Герцеговина, Армения, Греция, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иран, Исландия, Иордания, Казахстан, Катар, Кения, Киргизия, Китай, Колумбия, Куба, Мадагаскар, Марокко, Непал, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Пакистан, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сирия, Сингапур, Таиланд, Турция, Узбекистан, Финляндия, Филиппины, Шри-Ланка, Ямайка, Япония и другие страны.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что регионы будут попадать в "красную зону" карантинных ограничений, если будет сильное распространение коронавируса и увеличится нагрузка на медсистему.

Также сообщалось, что Минздрав способен предоставить доступ к вакцинам от коронавируса для 21 млн украинцев.

Фокус писал, что вакцинация украинцев от коронавируса начнется в понедельник, 15 февраля.

"Начинаем вакцинацию ориентировочно с 15 февраля, исходя из тех данных, которые у нас есть на сегодняшний день по поставкам вакцин. Если в связи с теми или иными обстоятельствами будет меняться дата, сразу будем уведомлять. Как только получим вакцину, сразу будем начинать процесс вакцинации, не будем терять времени", – пообещал глава Минздрава Максим Степанов.