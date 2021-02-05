МОЗ розширив список "червоної" зони до 80 країн

У "зеленій" зоні — 124 держави.

Міністерство охорони здоров'я України змінило списки країн "червоної" та "зеленої" зон.

Як повідомляє прес-служба відомства, на п'ятницю, 5 лютого, у списку держав "червоної" зони — 80 країн (на шість більше, ніж минулого тижня).

Список цих держав:

Австрія, Албанія, Андорра, Аргентина, Барбадос, Бахрейн, Бельгія, Білорусь, Болівія, Бразилія, Великобританія, Грузія, Данія, Домініканська Республіка, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Кабо-Верде, Канада, Кіпр, Колумбія, Коста-Ріка, Латвія, Ліван, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальдіви, Мальта, Мексика, Монако, Молдова, Нідерланди, ОАЕ, Панама, Парагвай, Південна Африка, Перу, Північна Македонія, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Сан-Марино, Сейшельські острови, Сербія, Словаччина, Словенія, США, Туніс, Уругвай, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Чилі, Чорногорія, Швейцарія, Швеція та інші.

У "зеленій" зоні серед популярних туристичних напрямків можна виділити:

Болгарію, Єгипет, Марокко, Таїланд, Танзанію, Туреччину та Шрі-Ланку.

Усього в "зеленій" зоні на сьогодні 124 держави.

Крім згаданих, у списку:

Австралія, Азербайджан, Багамські острови, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Греція, Єгипет, Зімбабве, Індія, Індонезія, Іран, Ісландія, Йорданія, Казахстан, Катар, Кенія, Киргизія, Китай, Колумбія, Куба, Мадагаскар, Марокко, Непал, Нова Зеландія, Норвегія, Оман, Пакистан, Республіка Корея, Саудівська Аравія, Сирія, Сінгапур, Таїланд, Туреччина, Узбекистан, Фінляндія, Філіппіни, Шрі-Ланка, Ямайка, Японія та інші країни.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов розповів, що регіони потраплятимуть до "червоної зони" карантинних обмежень, якщо буде сильне поширення коронавірусу та збільшиться навантаження на месистему.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я здатне надати доступ до вакцин від коронавірусу для 21 млн українців.

Фокус писав, що вакцинація українців від коронавірусу почнеться в понеділок, 15 лютого.

"Починаємо вакцинацію орієнтовно з 15 лютого, зважаючи на ті дані, які у нас є на сьогоднішній день щодо поставок вакцин. Якщо в зв'язку з тими чи іншими обставинами змінюватиметься дата, одразу будемо повідомляти. Щойно отримаємо вакцину, одразу будемо починати процес вакцинації, не втрачатимемо часу", — пообіцяв глава МОЗ Максим Степанов.