В Украине в выходные дни ухудшится погода, объявлено штормовое предупреждение

Синоптики ожидают сильные снегопады, дожди и гололедицу на дорогах. Не обойдется и без сильных порывов ветра.

В Украине в связи с ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил Украинский гидрометцентр.

В частности, 7 февраля во Львовской, Ивано-Франковской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях ожидается значительный снег и порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности)

Уже на следующий день в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях синоптики ждут значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, уровень снега вырастет на 20-30 см. В Ровненской, Волынской и Львовской областях уровень снега поднимется на 30-40 см. Снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед и гололедица на дорогах ожидаются днем 8 февраля на Закарпатье, в Прикарпатье, в Кировоградской и Днепропетровской областях.

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Как сообщалось ранее, 10 февраля в Украину вернутся морозы, температура воздуха может опуститься до -27 градусов. Холоднее всего будет на северо-востоке Украины.

Так, в Чернигове и Харькове с утра будет -14°C, Полтаве – -18°C; Сумах – -16°C; в Киеве – 7 градусов ниже нуля.

Утром, 14 февраля минимальная температура будет: в Чернигове – -21°C; Харькове – -22°C, Полтаве – -18°C; Сумах – -24°C; в Киеве – 14-15 градусов ниже нуля.

В Укргидрометцентре прогнозировали, что в феврале средняя месячная температура воздуха предполагается от 3° мороза до 1° тепла, в Крыму – до 3° тепла, что на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений.