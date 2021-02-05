В Україні у вихідні погіршиться погода, оголошено штормове попередження

Синоптики очікують сильні снігопади, дощі й ожеледицю на дорогах. Не обійдеться і без сильних поривів вітру.

В Україні в зв'язку з погіршенням погодних умов оголошено штормове попередження. Про це в п'ятницю, 5 лютого, повідомив Український гідрометцентр.

Зокрема, 7 лютого у Львівській, Івано-Франківській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях очікується значний сніг і пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки)

Вже наступного дня в Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях синоптики чекають значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, рівень снігу зросте на 20-30 см. У Рівненській, Волинській та Львівській областях рівень снігу підніметься на 30-40 см. Сніг із переходом у дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця на дорогах очікуються вдень 8 лютого на Закарпатті, у Прикарпатті, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

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Як повідомлялося раніше, 10 лютого в Україну повернуться морози, температура повітря може опуститися до -27 градусів. Найхолодніше буде на північному сході України.

Так, у Чернігові й Харкові зранку буде -14°C, Полтаві — -18°C; Сумах — -16°C; у Києві — 7 градусів нижче нуля.

Уранці, 14 лютого мінімальна температура буде: у Чернігові — -21°C; Харкові — -22°C, Полтаві — -18°C; Сумах — -24°C; в Києві — 14-15 градусів нижче нуля.

В Укргідрометцентрі прогнозували, що в лютому середня місячна температура повітря передбачається від 3° морозу до 1° тепла, у Криму — до 3° тепла, що на 1,5-2,0° вище середніх багаторічних значень.