Директор ТЦ в Черновцах не подтвердил версию о взрыве газового баллона

Ранее о такой версии сообщили пользователи соцсетей.

Руководство торгового центра "Майдан" в Черновцах не подтверждает версию взрыва газового баллона в заведении, ожидают официальных выводов экспертов. Об этом сообщает "Молодий Буковинець".

"Там нет газового баллона. Насколько я знаю, ГСЧС заканчивали работу — и, предварительно, не нашли. Сейчас работает следственно-оперативная группа. Пока нет", — сказал директор ТЦ "Майдан" Владимир Руснак.

По словам Руснака, в результате взрыва повреждены внутренние гипсокартонные перегородки.

Директор торгового центра считает, что взрыв произошел из-за неисправного бойлера, передает Суспільне.

По его словам, страховая компания подсчитывает сумму убытков от взрыва. На третьем этаже треснуло окно и повреждена часть помещения. Сейчас посетителей принимают только на первом и втором этажах.

Окончательную причину взрыва устанавливают полицейские, она будет известна после экспертизы, сказала пресс-секретарь полиции Диана Козлова.

Напомним, в Черновцах в торговом центре "Майдан" произошел взрыв. Пользователи соцсетей сообщают, что в одном из ресторанов, находящихся в ТЦ взорвался баллон с газом.

Ранее в центральной части французского города Бордо на юго-западе страны прогремел взрыв. По предварительным данным, взрыв произошел на одном из верхних этажей жилого здания, расположенного в квартале Шартон, недалеко от площади Пикар.

По предварительной информации, взрыв связан с утечкой газа. Здание, в котором произошел взрыв, находится под угрозой обрушения.

А 4 февраля в Греции взрыв газа полностью уничтожил трехэтажный отель.