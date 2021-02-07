Вибух в торговому центрі Чернівців: версія про вибух газу не підтверджується

Раніше про таку версію повідомили користувачі соцмереж.

Керівництво торгового центру "Майдан" в Чернівцях не підтверджує версію вибуху газового балона в закладі, очікують офіційних висновків експертів. Про це повідомляє "Молодий Буковинець".

"Там немає газового балона. Наскільки я знаю, ДСНС закінчували роботу — і, попередньо, не знайшли. Зараз працює слідчо-оперативна група. Поки немає", — сказав директор ТЦ "Майдан" Володимир Руснак.

За словами Руснака, в результаті вибуху пошкоджено внутрішні гіпсокартонні перегородки.

Директор торгового центру вважає, що вибух стався через несправний бойлер, передає Суспільне.

За його словами, страхова компанія підраховує суму збитків від вибуху. На третьому поверсі тріснуло вікно і пошкоджена частина приміщення. Зараз відвідувачів приймають тільки на першому і другому поверхах.

Остаточну причину вибуху встановлюють поліцейські, вона буде відома після експертизи, сказала прес-секретар поліції Діана Козлова.

Нагадаємо, в Чернівцях в торговому центрі "Майдан" стався вибух. Користувачі соцмереж повідомляють, що в одному з ресторанів, що знаходяться в ТЦ вибухнув балон з газом.

Раніше в центральній частині французького міста Бордо на південному заході країни прогримів вибух. За попередніми даними, вибух стався на одному з верхніх поверхів житлового будинку, розташованого в кварталі Шартон, недалеко від площі Пікар.

За попередньою інформацією, вибух пов'язаний з витоком газу. Будівля, в якому стався вибух, знаходиться під загрозою обвалення.

А 4 лютого в Греції вибух газу повністю знищив триповерховий готель.