В Офисе президента определились с датой выборов мэра Харькова

Выборы мэра Харькова состоятся только осенью.

Выборы харьковского мэра могут состоятся 31 октября 2021 года.

Об этом в интервью Радио НВ сообщил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, согласно законодательству, выборы можно провести в марте или в октябре. Для этого местные власти должны направить в Верховную Раду за два месяца до предполагаемой даты выборов необходимые документы. Однако, харьковские чиновники вовремя не сделали этого, поэтому в марте выборы состояться не могут.

"Думаю, там была какая-то чехарда с документами, они не зашли в Верховную Раду. По состоянию на 25 января парламент получил лишь часть документов. Сроки прошли, поэтому эти выборы в соответствии с законодательством будут осенью", – сказал Кирилл Тимошенко.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 16 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите от осложнений, вызванных коронавирусом. 22 октября.

Депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева заявила, что мэр Харькова Геннадий Кернес мог умереть еще в конце сентября 2020 года.

9 февраля в харьковском горсовете подготовили проект решения о взятии к сведению факта смерти и досрочном прекращении полномочий мэра Харькова Геннадия Кернеса, который скончался еще 17 декабря 2020 года.