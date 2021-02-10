В Офісі президента визначилися з датою виборів мера Харкова

Вибори мера Харкова відбудуться тільки восени.

Вибори харківського мера можуть відбутися 31 жовтня 2021 року.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, згідно із законодавством, вибори можна провести в березні або в жовтні. Для цього місцева влада повинна надіслати до Верховної Ради за два місяці до передбачуваної дати виборів необхідні документи. Однак, харківські чиновники вчасно не зробили цього, тому в березні вибори відбутися не можуть.

"Думаю, там була якась чехарда з документами, вони не надійшли до Верховної Ради. Станом на 25 січня парламент отримав лише частину документів. Терміни минули, тому ці вибори відповідно до законодавства будуть восени", — сказав Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, мер Харкова Геннадій Кернес помер 16 грудня 2020 року у німецькій клініці Шаріте від ускладнень, викликаних коронавірусом 22 жовтня.

Депутатка Харківської міськради Аліна Мустафаєва заявила, що мер Харкова Геннадій Кернес міг померти ще наприкінці вересня 2020 року.

9 лютого в харківській міськраді підготували проект рішення про взяття до відома факту смерті та дострокове припинення повноважень мера Харкова Геннадія Кернеса, який помер ще 17 грудня 2020 року.