Комаровский дал оценку российской вакцине от коронавируса

Доктор допустил, что у "Спутник V" есть определенные проблемы

Известный телеведущий и врач Евгений Комаровский не рекомендует пользоваться вакцину от коронавируса "Спутник V" российского производства.

В интервью изданию "Гордон" он объяснил, что "Спутник V" – векторная вакцина, которая по своей технологии значительно отличается от вакцины производства Pfizer.

В "Спутник V" в структуру обычного аденовируса, которым болел почти каждый человек, встроили как вектор фрагмент коронавируса.

"Допускаю, что "Спутник V" – очень хорошая вакцина. При этом допуская и понимая, как реализуется международный маркетинг в российской фармпромышленности, я понимаю, что они могли проср*ть, простите, все, что только можно", – заявил Комаровский.

По словам телеведущего, он не знает, почему россияне не предоставили всех данных о своей вакцине. Комаровский предполагает, что возможны два варианта: либо же просчет в информационной политике, или плохое качество вакцины.

"Я на сегодня не могу рекомендовать своим зрителям "Спутник V". Не потому, что это российская вакцина, а прежде всего потому, что у меня нет нормальных, цивилизованных протоколов, статей, по которым я бы понимал, как это всё проходит испытания. Поэтому я допускаю, что есть определенные проблемы", – подытожил Евгений Комаровский.

Ранее Евгений Комаровский ответил на вопрос своих подписчиков в соцсети о том, насколько высоки шансы повторно заболеть коронавирусом у человека, который уже перенес эту инфекцию.

Также педиатр рассказал, повлияет ли новый штамм коронавируса на эффективность вакцинации.

Кроме того, Евгений Комаровский назвал самый эффективный способ дышать кислородом дома для больных COVID-19.