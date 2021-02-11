Комаровський оцінив російську вакцину від коронавірусу

Доктор допустив, що у "Супутник V" є певні проблеми.

Відомий телеведучий і лікар Євген Комаровський не рекомендує користуватися вакциною від коронавірусу "Супутник V" російського виробництва.

В інтервʼю виданню "Гордон" він пояснив, що "Супутник V" — векторна вакцина, яка за своєю технологією значно відрізняється від вакцини виробництва Pfizer.

У "Супутник V" у структуру звичайного аденовірусу, яким хворіла майже кожна людина, вбудували як вектор фрагмент коронавірусу.

"Припускаю, що "Супутник V" — дуже хороша вакцина. Водночас припускаючи і розуміючи, як реалізується міжнародний маркетинг у російській фармпромисловості, я розумію, що вони могли проср*ть, вибачте, все, що тільки можна", — заявив Комаровський.

За словами телеведучого, він не знає, чому росіяни не надали всіх даних про свою вакцину. Комаровський передбачає, що можливі два варіанти: або ж прорахунок в інформаційній політиці, або погана якість вакцини.

"Я на сьогодні не можу рекомендувати своїм глядачам "Супутник V". Не тому, що це російська вакцина, а перш за все тому, що у мене немає нормальних, цивілізованих протоколів, статей, за якими я б розумів, як це все проходить випробування. Тому я припускаю, що є певні проблеми", — підсумував Євген Комаровський.

Раніше Євген Комаровський відповів на питання своїх піжписників у соцмережі про те, наскільки високі шанси повторно захворіти на коронавірус у людини, яка вже перенесла цю інфекцію.

Також педіатр розповів, чи вплине новий штам коронавірусу на ефективність вакцинації.

Крім того, Євген Комаровський назвав найефективніший спосіб дихати киснем удома для хворих COVID-19.