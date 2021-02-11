Ляшко сообщил, что в поставках вакцины Pfizer возникли "бюрократические вопросы"

Дискуссия в студии началась уже с первого вопроса: "Почему в Украине до сих пор не началась вакцинация?"

Вечером в четверг, на ток-шоу "Право на владу", которое транслировал YouTube-канае "ТСН", в качестве основного докладчика выступил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Выпуск передачи вышел под названием: "Кому достанется первый укол?", а темой для обсуждения стал грядущий старт вакцинации в Украине.

В самом начале своего выступления Ляшко отметил, что: "Есть вопросы по поставкам вакцины Pfizer, которую мы получаем в рамках глобальной инициативы COVAX, которая бесплатно приходит в Украину, сейчас идут бюрократические процессы…".

Присутствовавший в студии экс-замглавы Минздрава Александр Линчевский спросил у выступающего, почему в Украине до сих пор не началась вакцинация, при том что граждане ежедневно слышат о том, что "миллионы граждан Польши, Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии, Западной Европы уже вакцинированы". Гость программы уточнил: "Что правительство Украины сделало не так?"

"Интересный вопрос. Но я говорю, что мы прилагаем все усилия для того, чтобы бесплатно вакцинировать всех Украинцев от 18-ти лет и старше. И мы это сделаем. Есть проблемы сейчас с поставками вакцины. Но я вам серьезно скажу – ни одна из стран в мире в рамках COVAX еще не получила вакцину", – ответил Ляшко.

Вслед за этим чиновник уточнил суть проблемы: "Есть проблемы контрактирования вакцины у производителей: в Украине тоже есть уже заключенный контракт первый – обещали поставить вакцину уже в феврале, но мы пока что не имеем этой вакцины".

"Ждем когда она все-таки будет, и будет подана на регистрацию", – добавил главный санврач Украины. Но сразу же вслед за этим, успокоил зрителей: "Есть два других препарата и в феврале они будут".

[ + – ] Источник: ТСН

Отметим, что в течение первого полугодия 2021 года Украине должны поставить не только 117 тысяч доз американской вакцины "Pfizer", но и от 2,2 до 3,7 млн доз британско-шведской вакцины "AstraZeneca". А, согласно заявлению министра здравоохранения Максима Степанова, сделанному в среду, 10 февраля, первый миллион доз вакцины AstraZeneca появится в Украине уже 15 февраля. Кроме того, ранее Украина ожидала в феврале поставку 1,9 млн доз китайской вакцины "Sinovac", однако во вторник, 9 февраля стало известно, что она может быть отложена на апрель.