Ляшко повідомив, що в постачанні вакцини Pfizer виникли "бюрократичні питання"

Дискусія в студії розпочалася вже з першого питання: "Чому в Україні досі не почалася вакцинація?"

У четвер ввечері, на ток-шоу "Право на владу", яке транслював YouTube-канал "ТСН", як основний доповідач виступив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко. Випуск передачі вийшов під назвою: "Кому дістанеться перший укол?", А темою для обговорення став майбутній старт вакцинації в Україні.

На самому початку свого виступу Ляшко зазначив, що: "Є питання щодо постачання вакцини Pfizer, яку ми отримуємо в рамках глобальної ініціативи COVAX, яка безкоштовно приходить в Україну, зараз йдуть бюрократичні процеси...".

Присутній в студії екс-заступник голови МОЗ Олександр Лінчевський запитав у доповідача, чому в Україні досі не почалася вакцинація, при тому що громадяни щодня чують про те, що "мільйони громадян Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії, Західної Європи вже вакциновані". Гість програми уточнив: "Що уряд України зробив не так?"

"Цікаве питання. Але я кажу, що ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб безкоштовно вакцинувати всіх Українців від 18-ти років і старше. І ми це зробимо. Є проблеми зараз із постачанням вакцини. Але я вам серйозно скажу — жодна з країн у світі у межах COVAX ще не отримала вакцину", — відповів Ляшко.

Після цього чиновник уточнив суть проблеми: "Є проблеми контрактування вакцини у виробників: в Україні теж є вже укладений контракт перший — обіцяли поставити вакцину вже в лютому, але ми поки що не маємо цієї вакцини".

"Чекаємо коли вона все-таки буде, і буде подана на реєстрацію", — додав головний санлікар України. Але відразу ж заспокоїв глядачів: "Є два інших препарати і в лютому вони будуть".

[ + – ] Джерело: ТСН

Зазначимо, що протягом першого півріччя 2021 року в Україна повинні поставити не тільки 117 тисяч доз американської вакцини "Pfizer", але і від 2,2 до 3,7 млн доз британсько-шведської вакцини "AstraZeneca". А, згідно із заявою міністра охорони здоров'я Максима Степанова, зробленому в середу, 10 лютого, перший мільйон доз вакцини AstraZeneca з'явиться в Україні вже 15 лютого. Крім того, раніше Україна очікувала в лютому поставку 1,9 млн доз китайської вакцини "Sinovac", однак у вівторок, 9 лютого стало відомо, що вона може бути відкладена на квітень.