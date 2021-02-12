Моряки вновь перекрыли трассу Одесса-Киев (фото, видео)

В акции принял участие экс-губернатор Михаил Саакашвили

В пятницу, 12 февраля моряки перекрыли автотрассу Одесса-Киев в районе КПП "Дачное".

Как сообщает Odessa.online, в акции протеста принимают участие около 30 человек, поддержать митингующих приехал бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Моряки протестуют против коррупции в сфере дипломирования моряков и требуют, чтобы этим вопросом занялся президент Владимир Зеленский.

[ + – ] Моряки перекрыли трассу Одесса-Киев [ + – ] Моряки перекрыли трассу Одесса-Киев [ + – ] Моряки перекрыли трассу Одесса-Киев [ + – ] Моряки перекрыли трассу Одесса-Киев [ + – ] Моряки перекрыли трассу Одесса-Киев [ + – ] Моряки перекрыли трассу Одесса-Киев

Митингующие ходят по пешеходному переходу, в руках у них плакаты следующего содержания: "Моряки – в плену коррупции", "Нет взятки – нет диплома".

Представитель Одесской городской администрации, который вышел к морякам, пообещал, что проект обращения к Кабмину по этому вопросу будет вынесен на обсуждение на ближайшей сессии.

[ + – ] Протест одесских моряков

Фокус сообщал, что 25 января моряки уже перекрывали трассу Одесса-Киев, протестуя против коррупции.

А в пятницу, 5 февраля, украинцы перекрывали автомобильные трассы, требуя снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

28 января из-за марша протестующих ФОПов в центре Киева перекрывали движение.