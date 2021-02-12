Моряки знову перекрили трасу Одеса-Київ (фото, відео)

В акції взяв участь екс-губернатор Михайло Саакашвілі

У п'ятницю, 12 лютого моряки перекрили автотрасу Одеса-Київ у районі КПП "Дачне".

Як повідомляє Odessa.online, в акції протесту беруть участь близько 30 осіб, підтримати мітингувальників приїхав колишній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі.

Моряки протестують проти корупції у сфері дипломування моряків і вимагають, щоб цим питанням зайнявся президент Володимир Зеленський.

[ + – ] Моряки перекрили трасу Одеса-Київ [ + – ] Моряки перекрили трасу Одеса-Київ [ + – ] Моряки перекрили трасу Одеса-Київ [ + – ] Моряки перекрили трасу Одеса-Київ [ + – ] Моряки перекрили трасу Одеса-Київ [ + – ] Моряки перекрили трасу Одеса-Київ

Мітингувальники ходять по пішохідному переходу, у руках у них плакати такого змісту: "Моряки — у полоні корупції", "Немає хабара — немає диплому".

Представник Одеської міської адміністрації, який вийшов до моряків, пообіцяв, що проект звернення до Кабміну з цього питання буде винесено на обговорення на найближчій сесії.

[ + – ] Протест одеських моряків

Фокус повідомляв, що 25 січня моряки вже перекривали трасу Одеса-Київ, протестуючи проти корупції.

А в п'ятницю, 5 лютого, українці перекривали автомобільні траси, вимагаючи зниження тарифів на житлово-комунальні послуги.

28 січня через марш ФОПів-протестувальників у центрі Києва перекривали рух.