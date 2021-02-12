Украина получит 50 миллионов евро на закупку вакцины и специальных холодильников для нее

Соответствующее соглашение подписал Денис Шмыгаль с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером. Еще 270 миллионов евро банк выделит на модернизацию аэропорта "Борисполь".

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Украине 50 миллионов евро на покупку вакцин для населения и современных холодильников для сети центров вакцинации. Об этом в пятницу, 12 февраля, написал в своем канале в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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В пятницу глава украинского правительства подписал соответствующие соглашения с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире банка в Люксембурге. Деньги будут выделены из уже созданного проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины".

Помимо этого, Украина получит 270 миллионов евро на модернизацию международного аэропорта "Борисполь". В частности, средства направят на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной стойкости. Благодаря сотрудничеству с ЕИБ пассажиропоток аэропорта в 2040 году должен достичь 56 миллионов человек.

Ранее в ЕС назвали условия предоставления Украине нового транша макрофинансовой помощи. Чтобы получить помощь в размере 600 миллионов евро, Украина должна выполнить восемь обязательств, взятых на себя в рамках программы stand-by.

Как сообщает ИА "УНН", ранее сегодня Шмыгаль заявил представителям европейского бизнеса, что Украина активно работает с МВФ и европейскими структурами над введением обновленного законодательства в судебной сфере. По его словам, соответствующие законопроекты уже подготовлены и в текущем году их рассмотрит Верховная Рада.

Накануне, 9 февраля, Шмыгаль встретился в Брюсселе с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Также он провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которой политики обсудили дальнейшие шаги Украины на пути членства Украины в НАТО.