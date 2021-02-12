Україна отримає 50 мільйонів євро на закупівлю вакцини і спеціальних холодильників для неї

Відповідну угоду підписав Денис Шмигаль із президентом Європейського інвестиційного банку Вернером Гоєром. Ще 270 мільйонів євро банк виділить на модернізацію аеропорту "Бориспіль".

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділить Україні 50 мільйонів євро на покупку вакцин для населення та сучасних холодильників для мережі центрів вакцинації. Про це в п'ятницю, 12 лютого, написав в своєму каналі в Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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У п'ятницю глава українського уряду підписав відповідні угоди з президентом ЄІБ Вернером Гоєром у штаб-квартирі банку в Люксембурзі. Гроші будуть виділені з уже створеного проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України".

Крім цього, Україна отримає 270 мільйонів євро на модернізацію міжнародного аеропорту "Бориспіль". Зокрема, кошти спрямують на поліпшення енергоефективності, авіаційної безпеки й операційної стійкості. Завдяки співпраці з ЄІБ пасажиропотік аеропорту в 2040 році має досягти 56 мільйонів чоловік.

Раніше в ЄС назвали умови надання Україні нового траншу макрофінансової допомоги. Щоб отримати допомогу розміром 600 мільйонів євро, Україна повинна виконати вісім зобов'язань, взятих на себе в рамках програми stand-by.

Як повідомляє ІА "УНН", раніше сьогодні Шмигаль заявив представникам європейського бізнесу, що Україна активно працює з МВФ та європейськими структурами над введенням оновленого законодавства в судовій сфері. За його словами, відповідні законопроекти вже підготовлені та в поточному році їх розгляне Верховна Рада.

Напередодні, 9 лютого, Шмигаль зустрівся в Брюсселі з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Також він провів зустріч із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якої політики обговорили подальші кроки України на шляху членства України в НАТО.