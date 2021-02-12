"Должны постоянно ездить "на ноль": Зеленский записал ролик к 200 дням перемирия на Донбассе

По словам президента все понимают, что перемирие нужно только Украине. Сепаратисты пытаются его сорвать. Но мы видим, что наши военные этого не дадут сделать.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео посвященное 200 дням с момента объявления перемирия на Донбассе. Видео опубликовано на его странице в Фейсбуке.

В видеоролике президент заявляет, что нельзя не отметить уменьшение количества обстрелов и потерями в сравнении с прошлыми годами. Но в то же время для полного прекращения огня есть препятствия — подступность врага и его провокационные попытки сорвать перемирие и дестабилизировать обстановку.

Кадры, попавшие в видео содержат моменты из поездок Зеленского на передовую. Участие в этих поездках послов разных стран, а также моменты вручения наград военным президентом.

"Наши парни прекрасно знают, если идет снайперское уничтожение наших военных, то они знают, что они должны дать адекватный ответ снайперам, убивших наших военных. Именно так они и делают. У них есть приказ действовать именно так, как они действуют. И дают ответ именно так, как в такой ситуации нужно отвечать", — говорит Владимир Зеленский.

Напомним, 11 февраля президент Украины побывал в зоне боевых действий с представителями послов Большой семерки.

Фокус собрал всю информацию о поездке президента.

За вчерашние сутки Украина потеряла двух бойцов ВСУ, которых убили оккупанты. Сегодня (12 февраля) военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве.