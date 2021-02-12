"Повинні постійно їздити "на нуль": Зеленський записав ролик до 200 днів перемир'я на Донбасі

За словами президента всі розуміють, що перемир'я потрібне тільки Україні. Сепаратисти намагаються його зірвати. Але ми бачимо, що наші військові цього не дадуть зробити.

Президент України Володимир Зеленський записав відео присвячене 200 дням із моменту оголошення перемирʼя на Донбасі. Відео опубліковано на його сторінці у Фейсбуці.

У відеоролику президент заявляє, що не можна не зазначити зменшення кількості обстрілів і втрат порівняно з минулими роками. Але в той же час для повного припинення вогню є перешкоди — підступний ворог і його провокаційні спроби зірвати перемирʼя і дестабілізувати обстановку.

Кадри, що потрапили у відео містять моменти з поїздок Зеленського на передову. Участь у цих поїздках послів різних країн, а також моменти вручення нагород військовим президентом.

"Наші хлопці чудово знають, якщо починається снайперське знищення наших військових, то вони знають, що повинні дати адекватну відповідь снайперам, які вбили наших військових. Саме так вони і роблять. У них є наказ діяти саме так, як вони діють. І дають відповідь саме так, як в такій ситуації потрібно відповідати", — говорить Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 11 лютого президент України побував у зоні бойових дій з представниками послів Великої сімки.

Фокус зібрав усю інформацію про поїздку президента.

За вчорашню добу Україна втратила двох бійців ЗСУ, яких вбили окупанти. Сьогодні (12 лютого) військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховому пристрої.