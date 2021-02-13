Во Львове обрушилась кровля здания: под завалами нашли труп

В результате обвала погиб мужчина. Спасатели передали тело правоохранителям.

Утром в субботу, 13 февраля, в Железнодорожном районе Львова частично рухнула одноэтажная пристройка к двухэтажному дому, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Инцидент произошел в 10.36 по адресу улица Садовая, 2-А. Кровля пристройки обвалилась на площади примерно 12 квадратных метров.

В 11.20 тело погибшего, которое нашли под завалами, передали правоохранителям. На месте работали около 14 человек личного состава ГСЧС и три единицы техники.

По данным издания Цензор.НЕТ, погибший мужчина был охранником.

Напомним, неделю назад в Одессе обрушился "заброшенный" дом, в котором, как оказалось, были жители. По данным мэрии города в доме никто не проживал, он находится в частной собственности. Жильцов здания отселили из-за аварийности здания.

Но как оказалось, несмотря на официальные данные, в доме жили люди. Они успели покинуть здание за несколько минут до происшествия и не получили повреждений.

Ранее также сообщалось о том, что в центре Киева в "Трубе" под майданом Незалежности обвалился потолок.

Помимо этого, в январе в столице из-за обвала грунта погиб мужчина.