У Львові обвалилася покрівля будівлі: під завалами знайшли труп

Внаслідок обвалу загинув чоловік. Рятувальники передали тіло правоохоронцям.

Вранці в суботу, 13 лютого, в Залізничному районі Львова частково обвалилася одноповерхова прибудова до двоповерхового будинку, внаслідок чого загинув чоловік. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Інцидент стався о 10.36 за адресою вулиця Садова, 2-А. Покрівля прибудови обвалилася на площі приблизно 12 квадратних метрів.

Об 11.20 тіло загиблого, яке знайшли під завалами, передали правоохоронцям. На місці працювали близько 14 людей особового складу ДСНС і три одиниці техніки.

За даними видання Цензор.НЕТ, загиблий чоловік був охоронцем.

Нагадаємо, тиждень тому в Одесі обрушився "залишений" будинок, в якому, як виявилося, були мешканці. За даними мерії міста, в будівлі ніхто не мешкав, вона знаходиться в приватній власності. Мешканців будинку відселили через його аварійність.

Але, як виявилося, незважаючи на офіційні дані, в будинку жили люди. Вони встигли залишити його за кілька хвилин до події і не отримали ушкоджень.

Раніше також повідомлялося про те, що в центрі Києва в "Трубі" під майданом Незалежності обвалилая стеля.

Крім цього, в січні в столиці через обвал ґрунту загинув чоловік.