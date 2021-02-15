В Тернополе ребенок повис на балконе четвертого этажа, пока мама была в душе (видео)
Шестилетний мальчик хотел погулять с друзьями, а входная дверь была заперта.
В Тернополе мальчик зацепился курткой за крюки с внешней стороны балкона, решив подобным образом выйти на прогулку.
Как сообщает ТСН, сначала ребенок, одетый в зимние вещи, стоял на внешней стороне балкона, затем повис, зацепившись одеждой за крюки.
Полицейские позвонили в квартиру, но им никто не открыл.
"Было принято решение выбить стекла балкона, находящегося ниже с целью поддержки ребенка и недопущения его выпадения с балкона", — рассказал инспектор патрульной полиции Илья Нестеряк.
Во время спасательной дверь на балконе неожиданно открылась и мама затащила мальчика в квартиру. Через некоторое время женщина объяснила, что случилось.
"Я вышла в душ, он открыл балкон и хотел выйти. Он иногда гуляет с детьми, порой сам, порой я с ним", — сообщила мать ребенка.
По ее словам, мальчик решил выйти через балкон на улицу, в связи с тем, что входная дверь в квартиру была заперта. Сама женщина не заметила исчезновения мальчика, так как была в ванной.
Сообщается, что мальчик висел на балконе около 15 минут, еще пять минут продолжалась спасательная операция.
В полиции не верят объяснениям матери, считая, что она просто спала.
"Гражданка неоднократно была привлечена к административной ответственности, а именно в статью 184 части первой за первое правонарушение за ненадлежащее воспитание своих двух малолетних детей", — проинформировали правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Тернополе из оружия обстреляли мальчика, он получил 42 огнестрельных ранения.
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