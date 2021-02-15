У Тернополі дитина повисла на балконі четвертого поверху, поки мама була в душі (відео)

Шестирічний хлопчик хотів погуляти з друзями, а вхідні двері були замкнені.

У Тернополі хлопчик зачепився курткою за гаки із зовнішньої сторони балкона, вирішивши таким чином вийти на прогулянку.

Як повідомляє ТСН, спочатку дитина, одягнена в зимові речі, стояла на зовнішній стороні балкону, потім повисла, зачепившись одягом за гаки.

Поліцейські подзвонили в квартиру, але їм ніхто не відкрив.

"Було ухвалене рішення вибити скло балкона, що знаходиться нижче, з метою підтримки дитини і недопущення його випадання з балкона", — розповів інспектор патрульної поліції Ілля Нестеряк.

Під час рятувальної операції двері на балконі несподівано відкрилися і мама затягла хлопчика в квартиру. Через деякий час жінка пояснила, що сталося.

"Я вийшла в душ, він відкрив балкон і хотів вийти. Він іноді гуляє з дітьми, часом сам, часом я з ним", — повідомила мати дитини.

За її словами, хлопчик вирішив вийти через балкон на вулицю, у зв'язку з тим, що вхідні двері в квартиру були замкнені. Власне жінка не помітила зникнення хлопчика, оскільки була у ванній.

Повідомляється, що хлопчик висів на балконі майже 15 хвилин, ще п'ять хвилин тривала рятувальна операція.

У поліції не вірять поясненням матері, вважаючи, що вона просто спала.

"Громадянка неодноразово була притягнута до адміністративної відповідальності, а саме до статті 184 частини першої за перше правопорушення за неналежне виховання своїх двох малолітніх дітей", — поінформували правоохоронці.

[ + – ] Подія в Тернополі

Раніше повідомлялося, що в Тернополі зі зброї обстріляли хлопчика, він отримав 42 вогнепальних поранення.

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