Статистика коронавируса в Украине на 15 февраля: госпитализировано больше тысячи человек

Больше всего заболевших в Ивано-франковской (457), Черновицкой (225) областях и в Киеве (211).

За минувшие сутки в Украине коронавирус был диагностирован у 2 332 человек. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Среди заболевших – 160 детей и 47 медработников. Госпитализированы 1 145 человек, выписано из медицинских учреждений – 673 человека, 62 человека умерли.

Выздоровели – 2 478 человек.

Всего за воскресенье было сделано 13 740 тестов на коронавирус.

С начала пандемии было проведено 6 551 858 ПЦР-исследований на коронавирус. Заразились COVID-19 1 273 475 человек, выздоровели – 1 116 779 человек. Умерли 24 392 человека.

По итогам 14 февраля больше всего заболевших в Ивано-франковской (457), Черновицкой (225) областях, в Киеве (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.

Количество новых диагнозов за сутки по регионам:

г. Киев — 211 случаев;

Винницкая область — 142 случая;

Волынская область — 45 случаев;

Днепропетровская область — 106 случаев;

Донецкая область — 28 случаев;

Житомирская область — 150 случаев;

Закарпатская область — 113 случаев;

Запорожская область — 46 случаев;

Ивано-Франковская область — 457 случаев;

Киевская область — 171 случай;

Кировоградская область — 3 случая;

Луганская область — 9 случаев;

Львовская область — 123 случая;

Николаевская область — 77 случаев;

Одесская область — 75 случаев;

Полтавская область — 21 случай;

Ровенская область — 15 случаев;

Сумская область — 47 случаев;

Тернопольская область — 79 случаев;

Харьковская область — 59 случаев;

Херсонская область — 31 случай;

Хмельницкая область — 10 случаев;

Черкасская область — 66 случаев;

Черновицкая область — 225 случаев;

Черниговская область — 23 случая.

Напомним, по данным Минздрава завтра в Украину завезут первый миллион вакцин от AstraZeneca. Также Министерство здравоохранения утвердило рекомендации по вакцинации от коронавируса.