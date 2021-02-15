Статистика коронавируса в Украине на 15 февраля: госпитализировано больше тысячи человек
Больше всего заболевших в Ивано-франковской (457), Черновицкой (225) областях и в Киеве (211).
За минувшие сутки в Украине коронавирус был диагностирован у 2 332 человек. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Среди заболевших – 160 детей и 47 медработников. Госпитализированы 1 145 человек, выписано из медицинских учреждений – 673 человека, 62 человека умерли.
Выздоровели – 2 478 человек.
Всего за воскресенье было сделано 13 740 тестов на коронавирус.
С начала пандемии было проведено 6 551 858 ПЦР-исследований на коронавирус. Заразились COVID-19 1 273 475 человек, выздоровели – 1 116 779 человек. Умерли 24 392 человека.
По итогам 14 февраля больше всего заболевших в Ивано-франковской (457), Черновицкой (225) областях, в Киеве (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.
Количество новых диагнозов за сутки по регионам:
- г. Киев — 211 случаев;
- Винницкая область — 142 случая;
- Волынская область — 45 случаев;
- Днепропетровская область — 106 случаев;
- Донецкая область — 28 случаев;
- Житомирская область — 150 случаев;
- Закарпатская область — 113 случаев;
- Запорожская область — 46 случаев;
- Ивано-Франковская область — 457 случаев;
- Киевская область — 171 случай;
- Кировоградская область — 3 случая;
- Луганская область — 9 случаев;
- Львовская область — 123 случая;
- Николаевская область — 77 случаев;
- Одесская область — 75 случаев;
- Полтавская область — 21 случай;
- Ровенская область — 15 случаев;
- Сумская область — 47 случаев;
- Тернопольская область — 79 случаев;
- Харьковская область — 59 случаев;
- Херсонская область — 31 случай;
- Хмельницкая область — 10 случаев;
- Черкасская область — 66 случаев;
- Черновицкая область — 225 случаев;
- Черниговская область — 23 случая.
Напомним, по данным Минздрава завтра в Украину завезут первый миллион вакцин от AstraZeneca. Также Министерство здравоохранения утвердило рекомендации по вакцинации от коронавируса.