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Статистика коронавірусу в Україні станом на 15 лютого: госпіталізовано більше тисячі осіб

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коронавірус, пандемія, статистика, Україна, 15 лютого, covid-19
Фото: Скріншот

Найбільше хворих в Івано-франківській (457), Чернівецькій (225) областях та в Києві (211).

За минулу добу в Україні коронавірус був діагностований у 2 332 осіб. Про це в понеділок, 15 лютого, повідомляє Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Серед захворілих — 160 дітей і 47 медпрацівників. Госпіталізовано 1 145 осіб, виписано з медичних установ — 673 осіб, 62 людини померли.

Одужали — 2 478 чоловік.

Усього за неділю було зроблено 13 740 тестів на коронавірус.

З початку пандемії було проведено 6 551 858 ПЛР-досліджень на коронавірус. Заразилися COVID-19 1 273 475 осіб, видужали — 1 116 779 осіб. Померли 24 392 людини.

За підсумками 14 лютого найбільше хворих в Івано-франківській (457), Чернівецькій (225) областях, у Києві (211), Київській (171) і Житомирській (150) областях.

Кількість нових діагнозів за добу за регіонами:

  • м Київ — 211 випадків;
  • Вінницька область — 142 випадки;
  • Волинська область — 45 випадків;
  • Дніпропетровська область — 106 випадків;
  • Донецька область — 28 випадків;
  • Житомирська область — 150 випадків;
  • Закарпатська область — 113 випадків;
  • Запорізька область — 46 випадків;
  • Івано-Франківська область — 457 випадків;
  • Київська область — 171 випадок;
  • Кіровоградська область — 3 випадки;
  • Луганська область — 9 випадків;
  • Львівська область — 123 випадки;
  • Миколаївська область — 77 випадків;
  • Одеська область — 75 випадків;
  • Полтавська область — 21 випадок;
  • Рівненська область — 15 випадків;
  • Сумська область — 47 випадків;
  • Тернопільська область — 79 випадків;
  • Харківська область — 59 випадків;
  • Херсонська область — 31 випадок;
  • Хмельницька область — 10 випадків;
  • Черкаська область — 66 випадків;
  • Чернівецька область — 225 випадків;
  • Чернігівська область — 23 випадки.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я завтра до України завезуть перший мільйон вакцин від AstraZeneca. Також Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації з вакцинації від коронавірусу.