Статистика коронавірусу в Україні станом на 15 лютого: госпіталізовано більше тисячі осіб
Найбільше хворих в Івано-франківській (457), Чернівецькій (225) областях та в Києві (211).
За минулу добу в Україні коронавірус був діагностований у 2 332 осіб. Про це в понеділок, 15 лютого, повідомляє Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Серед захворілих — 160 дітей і 47 медпрацівників. Госпіталізовано 1 145 осіб, виписано з медичних установ — 673 осіб, 62 людини померли.
Одужали — 2 478 чоловік.
Усього за неділю було зроблено 13 740 тестів на коронавірус.
З початку пандемії було проведено 6 551 858 ПЛР-досліджень на коронавірус. Заразилися COVID-19 1 273 475 осіб, видужали — 1 116 779 осіб. Померли 24 392 людини.
За підсумками 14 лютого найбільше хворих в Івано-франківській (457), Чернівецькій (225) областях, у Києві (211), Київській (171) і Житомирській (150) областях.
Кількість нових діагнозів за добу за регіонами:
- м Київ — 211 випадків;
- Вінницька область — 142 випадки;
- Волинська область — 45 випадків;
- Дніпропетровська область — 106 випадків;
- Донецька область — 28 випадків;
- Житомирська область — 150 випадків;
- Закарпатська область — 113 випадків;
- Запорізька область — 46 випадків;
- Івано-Франківська область — 457 випадків;
- Київська область — 171 випадок;
- Кіровоградська область — 3 випадки;
- Луганська область — 9 випадків;
- Львівська область — 123 випадки;
- Миколаївська область — 77 випадків;
- Одеська область — 75 випадків;
- Полтавська область — 21 випадок;
- Рівненська область — 15 випадків;
- Сумська область — 47 випадків;
- Тернопільська область — 79 випадків;
- Харківська область — 59 випадків;
- Херсонська область — 31 випадок;
- Хмельницька область — 10 випадків;
- Черкаська область — 66 випадків;
- Чернівецька область — 225 випадків;
- Чернігівська область — 23 випадки.
Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я завтра до України завезуть перший мільйон вакцин від AstraZeneca. Також Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації з вакцинації від коронавірусу.