Статистика коронавірусу в Україні станом на 15 лютого: госпіталізовано більше тисячі осіб

Найбільше хворих в Івано-франківській (457), Чернівецькій (225) областях та в Києві (211).

За минулу добу в Україні коронавірус був діагностований у 2 332 осіб. Про це в понеділок, 15 лютого, повідомляє Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Серед захворілих — 160 дітей і 47 медпрацівників. Госпіталізовано 1 145 осіб, виписано з медичних установ — 673 осіб, 62 людини померли.

Одужали — 2 478 чоловік.

Усього за неділю було зроблено 13 740 тестів на коронавірус.

З початку пандемії було проведено 6 551 858 ПЛР-досліджень на коронавірус. Заразилися COVID-19 1 273 475 осіб, видужали — 1 116 779 осіб. Померли 24 392 людини.

За підсумками 14 лютого найбільше хворих в Івано-франківській (457), Чернівецькій (225) областях, у Києві (211), Київській (171) і Житомирській (150) областях.

Кількість нових діагнозів за добу за регіонами:

м Київ — 211 випадків;

Вінницька область — 142 випадки;

Волинська область — 45 випадків;

Дніпропетровська область — 106 випадків;

Донецька область — 28 випадків;

Житомирська область — 150 випадків;

Закарпатська область — 113 випадків;

Запорізька область — 46 випадків;

Івано-Франківська область — 457 випадків;

Київська область — 171 випадок;

Кіровоградська область — 3 випадки;

Луганська область — 9 випадків;

Львівська область — 123 випадки;

Миколаївська область — 77 випадків;

Одеська область — 75 випадків;

Полтавська область — 21 випадок;

Рівненська область — 15 випадків;

Сумська область — 47 випадків;

Тернопільська область — 79 випадків;

Харківська область — 59 випадків;

Херсонська область — 31 випадок;

Хмельницька область — 10 випадків;

Черкаська область — 66 випадків;

Чернівецька область — 225 випадків;

Чернігівська область — 23 випадки.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я завтра до України завезуть перший мільйон вакцин від AstraZeneca. Також Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації з вакцинації від коронавірусу.