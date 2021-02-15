"Скоро всех вернем": Криклий рассказал, как долетят в Киев застрявшие на Занзибаре украинцы

Украина получила разрешение на вылет самолета из Занзибара через Анталию.

Украинская сторона получила разрешение Турции на вылет самолета с пассажирами авиакомпании SkyUp Airlines из Занзибара в Анталию, после чего он отправится в Киев.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp из Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение на Анталию и дальше на Киев. Скоро всех вернем", – написал он.

Криклий также адресовал сообщение Максиму Соколюку, руководителю Госмиграционной службы Украины: "хоть там и теплее, но ждем в Киеве".

Отметим, застрявшие в Занзибаре украинцы должны были покинуть Танзанию еще 13 февраля.

Две застрявших на острове Занзибар (Танзания) украинки записали видеообращение, в котором призвали украинских депутатов и СМИ повлиять на ситуацию и поспособствовать их возвращению домой. Девушки утверждают, что им никто не дает никакой точной информации касательно того, когда или как они смогут вернуться в Украину. Одной из застрявших в Занзибаре стала и Анастасия Зинченко, более известная как "девушка с собачкой из Уханя". Там она отдыхала в компании Максима Соколюка, руководителя Госмиграционной службы Украины, с которым они находятся в отношениях с февраля 2020 года.