"Скоро всіх повернемо": Криклій розповів, як долетять до Києва українці, які застрягли на Занзібарі

Україна отримала дозвіл на виліт літака із Занзібару через Анталію.

Українська сторона отримала дозвіл Туреччини на виліт літака з пасажирами авіакомпанії SkyUp Airlines із Занзібару в Анталію, після чого він відправиться до Києва.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Інформую щодо проблеми вильоту літака SkyUp із Занзібару. Від турецької сторони отримали необхідний дозвіл на Анталію і далі на Київ. Скоро всіх повернемо", — написав він.

Криклій також адресував повідомлення Максиму Соколюку, керівнику Держміграційної служби України: "Хоч там і тепліше, але чекаємо у Києві".

Зазначимо, що українці, які застрягли в Занзібарі, повинні були покинути Танзанію іще 13 лютого.

Дві українки, які застрягли на острові Занзібар (Танзанія), записали відеозвернення, в якому закликали українських депутатів і ЗМІ вплинути на ситуацію і посприяти їх поверненню додому. Дівчата стверджують, що їм ніхто не дає ніякої точної інформації щодо того, коли або як вони зможуть повернутися в Україну. Однією із застряглих в Занзібарі стала і Анастасія Зінченко, більш відома як "дівчина з собачкою з Уханю". Там вона відпочивала в компанії Максима Соколюка, керівника Держміграційної служби України, з яким вони перебувають у стосунках з лютого 2020 року.