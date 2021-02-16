Глава Минкульта считает неуместными штрафы за русский язык (видео)

Министр Ткаченко считает, что процесс украинизации в стране неотвратим, но он должен проходить постепенно.

Министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко в интервью изданию ВВС рассказал, что на текущий момент он не считает уместными штрафы использование негосударственного языка в сфере обслуживания.

"Я всегда говорил, что у меня есть предостережение в отношении одного пункта этого закона — речь о штрафах за нарушение норм закона в сфере обслуживания. В 2018 году президент Порошенко издал указ о создании государственной программы продвижения украинского языка. Если бы это решение было воплощено и в течение этих лет была бы продвижение, бесплатные курсы украинского, эти штрафы были бы кстати", — сказал Ткаченко.

Он отметил, что на текущий момент "выставлять вперед штрафы — будто бы ставить воз впереди коня".

"Сами разговоры о штрафах приведут только к общественному напряжению. Насколько я знаю, сейчас на рассмотрении Верховной Рады находятся два законопроекты, касающиеся отсрочки применения этих штрафов. Посмотрим, как будет продолжаться дискуссия", — поделился Ткаченко.

Журналист подчеркнул, что если какой-то этих из законопроектов примут, то Ткаченко начнут обвинять в "зраде", на что тот отметил, что уже привык к этому.

"Следует иметь четкую публичную позицию и ее демонстрировать, аргументировать и убеждать общественное мнение в том, что курс на украинизацию, но мягкую украинизацию — неизменен. Но для начала стоит дать толчок массовой популяризации украинского языка", — считает министр.

Он также напомнил, что на текущий момент правительство разрабатывает госпрограмму, в рамках которой будут проводить бесплатные и доступные онлайн-курсы по украинскому языку. По словам министра, эту программу могут запустить уже в этом году.

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Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, что с 16 января по 11 февраля 2021 года к нему обратились 605 человек с жалобами касательно возможных нарушений языкового законодательства в сфере обслуживания. По его словам, больше всего жалоб и обращений поступило от киевлян и жителей Киевской области.

Напомним, 16 января вступили в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой вся сфера обслуживания в Украине должна работать исключительно на государственном языке. Заведения, чьи сотрудники нарушат эту норму, могут оштрафовать на сумму от 5100 и 6800 грн.

Фокус рассказывал как это должно работать на практике и какие предусмотрены санкции за его нарушение.