Голова Мінкульту вважає недоречними штрафи за російську мову (відео)

Міністр Ткаченко вважає, що процес українізації в країні невідворотний, але він повинен проходити поступово.

Міністр культури та інформполітики України Олександр Ткаченко в інтерв'ю виданню ВВС розповів, що на поточний момент він не вважає доречними штрафи за використання недержавної мови у сфері обслуговування.

"Я завжди говорив, що в мене є застереження щодо одного пункту цього закону — мова про штрафи за порушення норм закону у сфері обслуговування. У 2018 році президент Порошенко видав указ про створення державної програми просування української мови. Якби це рішення було втілене і протягом цих років було б просування, безкоштовні курси української, ці штрафи були б до речі ", — сказав Ткаченко.

Він зазначив, що на поточний момент "виставляти вперед штрафи — нібито ставити віз попереду коня".

"Самі розмови про штрафи призведуть тільки до суспільної напруги. Наскільки я знаю, зараз на розгляді Верховної Ради два законопроекти, що стосуються відтермінування застосування цих штрафів. Подивимося, як буде тривати дискусія", — поділився Ткаченко.

Журналіст підкреслив, що якщо якийсь цих із законопроектів ухвалять, то Ткаченка почнуть звинувачувати в "зраді", на що той зазначив, що вже звик до цього.

"Варто мати чітку публічну позицію і її демонструвати, аргументувати і переконувати громадську думку в тому, що курс на українізацію, але м'яку українізацію — незмінний. Але для початку варто дати поштовх масовій популяризації української мови", — вважає міністр.

Він також нагадав, що на поточний момент уряд розробляє держпрограму, у рамках якої будуть проводити безкоштовні і доступні онлайн-курси з української мови. За словами міністра, цю програму можуть запустити вже в цьому році.

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Раніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, що з 16 січня по 11 лютого 2021 року до нього звернулися 605 осіб зі скаргами щодо можливих порушень мовного законодавства у сфері обслуговування. За його словами, найбільше скарг і звернень надійшло від киян і жителів Київської області.

Нагадаємо: 16 січня вступила в силу стаття 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з якою вся сфера обслуговування в Україні повинна працювати винятково державною мовою. Заклади, чиї співробітники порушать цю норму, можуть оштрафувати на суму від 5100 і 6800 грн.

Фокус розповідав, як це повинно працювати на практиці і які передбачені санкції за його порушення.