В Киеве из-за припаркованных авто пассажиры толкали троллейбус (видео)

Автомобили заблокировали доступ троллейбуса к контактной линии

В Киеве пассажирам троллейбуса толкали транспортное средство, которое из-за припаркованных машин не мог проехать участок дороги.

Видео с происшествием опубликовало в Facebook сообщество dtp.kiev.ua.

Так, часть улицы Липковского в столице из-за припаркованных автомобилей ограничила троллейбусу доступ к контактной линии.

"Пока большинство граждан паркуются где хотят и как хотят, простым пассажирам приходится толкать троллейбус, который не достаёт до контактной линии", – сказано в описании к видео.

[ + – ] В Киеве пассажиры толкали троллейбус

Ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Шухевича грузовик, перевозивший мебель, зацепился крышей за провода троллейбусной сети, и ему снесло крышу.

Также мы писали, что пассажир троллейбуса в Киеве устроил драку с водителем из-за отсутствия маски.

А в Черновцах водитель троллейбуса отогревала его горящим факелом через люк в салоне.