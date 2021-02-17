В Киеве из-за припаркованных авто пассажиры толкали троллейбус (видео)
Автомобили заблокировали доступ троллейбуса к контактной линии
В Киеве пассажирам троллейбуса толкали транспортное средство, которое из-за припаркованных машин не мог проехать участок дороги.
Видео с происшествием опубликовало в Facebook сообщество dtp.kiev.ua.
Так, часть улицы Липковского в столице из-за припаркованных автомобилей ограничила троллейбусу доступ к контактной линии.
"Пока большинство граждан паркуются где хотят и как хотят, простым пассажирам приходится толкать троллейбус, который не достаёт до контактной линии", – сказано в описании к видео.
Ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Шухевича грузовик, перевозивший мебель, зацепился крышей за провода троллейбусной сети, и ему снесло крышу.
Также мы писали, что пассажир троллейбуса в Киеве устроил драку с водителем из-за отсутствия маски.
А в Черновцах водитель троллейбуса отогревала его горящим факелом через люк в салоне.