У Києві через припарковані авто пасажири штовхали тролейбус (відео)

Автомобілі заблокували доступ тролейбуса до контактної лінії

У Києві пасажири тролейбуса штовхали транспортний засіб, який через припарковані машини не міг проїхати ділянку дороги.

Відео з подією опублікувало у Facebook співтовариство dtp.kiev.ua.

Так, частина вулиці Липківського в столиці через припарковані автомобілі обмежила тролейбусу доступ до контактної лінії.

"Поки більшість громадян паркуються де хочуть і як хочуть, простим пасажирам доводиться штовхати тролейбус, який не дістає до контактної лінії", — сказано в описі до відео.

[ + – ] У Києві пасажири штовхали тролейбус

Раніше повідомлялося, що в Києві на проспекті Шухевича вантажівка, що перевозила меблі, зачепилася дахом за дроти тролейбусної мережі, і їй знесло дах.

Також ми писали, що пасажир тролейбуса в Києві влаштував бійку з водієм через відсутність маски.

А в Чернівцях водійка тролейбуса відігрівала його вогняним факелом через люк у салоні.