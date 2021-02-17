У Києві через припарковані авто пасажири штовхали тролейбус (відео)
Автомобілі заблокували доступ тролейбуса до контактної лінії
У Києві пасажири тролейбуса штовхали транспортний засіб, який через припарковані машини не міг проїхати ділянку дороги.
Відео з подією опублікувало у Facebook співтовариство dtp.kiev.ua.
Так, частина вулиці Липківського в столиці через припарковані автомобілі обмежила тролейбусу доступ до контактної лінії.
"Поки більшість громадян паркуються де хочуть і як хочуть, простим пасажирам доводиться штовхати тролейбус, який не дістає до контактної лінії", — сказано в описі до відео.
Раніше повідомлялося, що в Києві на проспекті Шухевича вантажівка, що перевозила меблі, зачепилася дахом за дроти тролейбусної мережі, і їй знесло дах.
Також ми писали, що пасажир тролейбуса в Києві влаштував бійку з водієм через відсутність маски.
А в Чернівцях водійка тролейбуса відігрівала його вогняним факелом через люк у салоні.