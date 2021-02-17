Перерасчет пенсий и назначение льгот: Кабмин расширил список услуг в ЦОАУ

Теперь украинцы смогут решить все важные вопросы по выплатам и социальной помощи в одном учреждении.

Правительство расширило полномочия Центров оказания административных услуг. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании Кабмина, которое состоялось 17 февраля.

По его словам, теперь у жители Украины смогут решить намного больше вопросов, обратившись в один из государственных Центров. Так по решению Кабмина в ЦОАУ можно обратиться для перерасчета пенсий, получения льгот на оплату коммунальных услуг, назначения социальной помощи для безработных. Кроме того, там можно оформить адресную помощь для внутренне перемещенных лиц.

"Это продолжение нашей политики — «государственные услуги должны быть удобными для граждан, а не для чиновников»", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Ранее Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил на Всеукраинском форуме "Украина 30. Платежка" о планах Кабмина создать государственную жилищно-комунальную инспекцию. Этот арбитражный орган должен урегулировать споры между жильцами и коммунальными предприятиями, а также проверять качество оказываемых услуг. В случае неудовлетворительной работы, потребители смогут обратиться к инспекторам и потребовать провести расследование.

Что касается льгот на коммунальные услуги, то министр соцполитики Марина Лазебная рассказала о компенсациях, связанных с электротоплением. Недавно правительство отменило льготные тарифы, поэтому многие потребители оказались в сложном положении. По ее словам, Минсоцполитики и Минэнерго получили заявки от 571,6 тысячи потребителей, у которых установлен электрокотел. Средний размер компенсации составил 564, но их смогут получить лишь представители льготных категорий: многодетные и приемные семьи, а также детские дома семейного типа. При этом деньги будут ежемесячно выплачивать с февраля до апреля, тогда как раз закончится отопительный сезон.

"Мы уже даже перечислили им средства на поставщиков универсальных услуг, которые будут зачислены на личные счета потребителей", — заявила Марина Лазебная во время своего выступления и добавила, что средства на эту программу в размере 1,4 миллиарда гривен взяли из денег, предусмотренных на субсидии.