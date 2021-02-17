Перерахунок пенсій і призначення пільг: Кабмін розширив список послуг у ЦНАПі

Тепер українці зможуть вирішити всі важливі питання по виплатах і соціальній допомозі в одній установі.

Уряд розширив повноваження Центрів надання адміністративних послуг. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні Кабміну, яке відбулося 17 лютого.

За його словами, тепер мешканці України зможуть вирішити набагато більше питань, звернувшись в один з державних Центрів. Так, за рішенням Кабміну в ЦНАП можна звернутися для перерахунку пенсій, отримання пільг на оплату комунальних послуг, призначення соціальної допомоги для безробітних. Крім того, там можна оформити адресну допомогу для внутрішньо переміщених осіб.

"Це продовження нашої політики — «державні послуги повинні бути зручними для громадян, а не для чиновників»", — підкреслив Денис Шмигаль.

Раніше Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов повідомив на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Платіжка" про плани Кабміну створити державну житлово-комунальну інспекцію. Цей арбітражний орган повинен врегулювати суперечки між мешканцями та комунальними підприємствами, а також перевіряти якість послуг, що надаються. У разі незадовільної роботи споживачі зможуть звернутися до інспекторів і зажадати провести розслідування.

Що стосується пільг на комунальні послуги, то міністр соцполітики Марина Лазебна розповіла про компенсації, пов'язані з електроопаленням. Нещодавно уряд скасував пільгові тарифи, тому багато споживачів опинилися в складному становищі. За її словами, Мінсоцполітики та Міненерго отримали заявки від 571,6 тисячі споживачів, у яких встановлено електрокотел. Середній розмір компенсації становив 564, але їх зможуть отримати лише представники пільгових категорій: багатодітні та усиновлені сім'ї, а також дитячі будинки сімейного типу. При цьому гроші будуть щомісяця виплачувати з лютого до квітня, тоді якраз закінчиться опалювальний сезон.

"Ми вже навіть перерахували їм кошти на постачальників універсальних послуг, які будуть зараховані на особисті рахунки споживачів", — заявила Марина Лазебна під час свого виступу і додала, що кошти на цю програму в розмірі 1,4 мільярда гривень взяли з грошей, передбачених на субсидії.