Названы новые карантинные ограничения для студентов и школьников

В Минобразования рассказали о том, как будут работать учебные заведения

Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, какие ограничения будут действовать с 24 февраля в сфере образования.

Глава министерства в своем Telegram-канале напомнил, что "желтый" карантинный уровень устанавливается на всей территории Украины. Согласно нему, запрещано посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным диагнозом коронавируса находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения.

"Также запрещено проведение массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием соискателей образования из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей)", – пишет Шкарлет.

По его словам, "красный" уровень устанавливается решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе главы Минздрава. Если он будет установлен, то продолжат свою работу детсады и специальные учебные заведения, а учащиеся 1-4 классов будут учиться в обычном режиме. Остальные школьники и студенты переводятся на дистанционное обучение.

"Моя позиция по очному обучению учащихся начальной школы остается неизменной. И я благодарю коллег, которые учли и поддержали предложения не только МОН, но и родителей и педагогов", – резюмировал Сергей Шкарлет.

[ + – ] Сообщение Сергея Шкарлета

Ранее сообщалось о том, что со следующего понедельника, 22 февраля, в Украине снова вводится адаптивный карантин. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, украинские области разделят на четыре зоны в зависимости от санитарно-эпидемической ситуации. Для каждой из них уже определили специальные критерии и ограничения, которые начнут действовать с 22 февраля.

Перед этим главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что Минздрав предложил новую систему "светофорного" разделения на зоны эпидемической опасности. По его словам, такие категории станут условными "маячками" и будут показывать, где ситуация улучшается, а где нужно принимать экстренные меры для стабилизации.

Накануне представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан рассказал в эфире телеканала "Украина 24", что правительство задумало продлить карантин и режим ЧС до мая, сохранив разделение на зоны.