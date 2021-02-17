Названі нові карантинні обмеження для студентів і школярів

У Міносвіти розповіли про те, як будуть працювати навчальні заклади

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів, які обмеження будуть діяти з 24 лютого у сфері освіти.

Голова міністерства у своєму Telegram-каналі нагадав, що "жовтий" карантинний рівень встановлюється на всій території України. Згідно з ним, забороняється відвідування навчальних закладів у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим діагнозом коронавірусу перебувало понад 50% учнів і персоналу навчального закладу.

"Також заборонено проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю претендентів освіти з більш ніж однієї групи/класу і в присутності глядачів (відвідувачів)", — пише Шкарлет.

За його словами, "червоний" рівень встановлюється рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативою голови МОЗ. Якщо він буде встановлений, то продовжать свою роботу дитсадки і спеціальні навчальні заклади, а учні 1-4 класів навчатимуться у звичайному режимі. Решта школярів і студентів переводяться на дистанційне навчання.

"Моя позиція щодо очного навчання учнів початкової школи залишається незмінною. І я дякую колегам, які врахували і підтримали пропозиції не тільки МОН, а й батьків і педагогів", — резюмував Сергій Шкарлет.

[ + – ] Повідомлення Сергія Шкарлета

Раніше повідомлялося про те, що з наступного понеділка, 22 лютого, в Україні знову вводиться адаптивний карантин. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, українські області розділять на чотири зони залежно від санітарно-епідемічної ситуації. Для кожної з них уже визначили спеціальні критерії та обмеження, які почнуть діяти з 22 лютого.

Перед цим головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що МОЗ запропонував нову систему "світлофорного" поділу на зони епідемічної небезпеки. За його словами, такі категорії стануть умовними "маячками" і будуть показувати, де ситуація поліпшується, а де треба вживати екстрених заходів для стабілізації.

Напередодні представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", що уряд задумав продовжити карантин і режим НС до травня, зберігши поділ на зони.