Владельцы "евроблях" пришли под Верховную Раду (видео)

Акция началась в 09.00. Сегодня депутаты должны рассмотреть законопроект, принятие которого позволит единоразово растаможить автомобиль за 1000 евро.

Утром в четверг, 18 февраля, под стенами Верховной Рады собрались владельцы автомобилей с "евробляхами". Они хотят, чтобы поддержали законопроект об упрощенной растаможке автомобилей.

По данным общественной организации "Авто Евро Сила", акция началась в 09.00.

В планах автовладельцев было начать в 9.30 встречать народных депутатов рядом с различными входами в здание Верховной Рады с табличками в поддержку законопроекта об упрощенной системе растаможки.

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Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что парламент может проголосовать за законопроект о доступной растаможке для нерастаможенных автомобилей.

По его словам, все автомобили, которые были ввезены в Украину до 1 января 2021 года можно будет растаможить за сумму, не превышающую 1000 евро. В четверг Верховная Рада будет рассматривать соответствующий законопроект.

"Человек оплачивает это (сумму за растаможку) и это будет разовая акция и мы больше не будем возвращаться к этому вопросу", — заявил Даниил Гетманцев.

При этом не уточняется, зависит ли стоимость растаможки от объема двигателя и стандартов по выбросам.

На данный момент в Верховной Раде зарегистрировано два законопроекта, которые предлагают решить вопрос легализации машин на европейских номерах. №4643-д и №4644-д ни в одном из них не указано, что граничная сумма будет составлять 1000 евро.

Напомним, Фокус разбирался, как купить и растаможить "евробляху" в Украине. Согласно статистике за 2020 год в Украине 80% рынка занимают поддержанные автомобили. За год поддержанных автомобилей было продано более 350 тысяч. Из них на украинские номера перешли около 40 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы и официально расторможенных. Тогда как новых автомобилей зарегистрировано 85,5 тысяч.