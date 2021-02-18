Власники "євроблях" прийшли під Верховну Раду (відео)

Акція почалася о 09.00. Сьогодні депутати мають розглянути законопроект, ухвалення якого дозволить одноразово розмитнити автомобіль за 1000 євро.

Вранці в четвер, 18 лютого, під стінами Верховної Ради зібралися власники автомобілів з "євробляхами". Вони хочуть, щоб підтримали законопроект про спрощене розмитнення автомобілів.

За даними громадської організації "Авто Євро Сила", акція розпочалася о 09.00.

У планах автовласників було почати о 9.30 зустрічати народних депутатів поруч з різними входами в будівлю Верховної Ради з табличками на підтримку законопроекту про спрощену систему розмитнення.

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Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що парламент може проголосувати за законопроект про доступне розмитнення для нерозмитнених автомобілів.

За його словами, усі автомобілі, які були ввезені в Україну до 1 січня 2021 року можна буде розмитнити за суму, що не перевищує 1000 євро. У четвер Верховна Рада розглядатиме відповідний законопроект.

"Людина оплачує це (суму за розмитнення), і це буде разова акція, ми більше не будемо повертатися до цього питання", — заявив Данило Гетманцев.

При цьому не уточнюється, чи залежить вартість розмитнення від обʼєму двигуна і стандартів щодо викидів.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти, які пропонують вирішити питання легалізації машин на європейських номерах.№4643-д і №4644-д ні в одному з них не вказано, що гранична сума становитиме 1000 євро.

Нагадаємо: Фокус розбирався, як купити і розмитнити "євробляху" в Україні. Згідно зі статистикою за 2020 рік в Україні 80% ринку займають уживані автомобілі. За рік таких автомобілів було продано понад 350 тисяч. З них на українські номери перейшли близько 40 тис. старих легкових автомобілів, ввезених з-за кордону і офіційно розмитнених. Тоді як нових автомобілів зареєстровано 85,5 тисяч.