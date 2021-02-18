Власники "євроблях" прийшли під Верховну Раду (відео)
Акція почалася о 09.00. Сьогодні депутати мають розглянути законопроект, ухвалення якого дозволить одноразово розмитнити автомобіль за 1000 євро.
Вранці в четвер, 18 лютого, під стінами Верховної Ради зібралися власники автомобілів з "євробляхами". Вони хочуть, щоб підтримали законопроект про спрощене розмитнення автомобілів.
За даними громадської організації "Авто Євро Сила", акція розпочалася о 09.00.
У планах автовласників було почати о 9.30 зустрічати народних депутатів поруч з різними входами в будівлю Верховної Ради з табличками на підтримку законопроекту про спрощену систему розмитнення.
Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що парламент може проголосувати за законопроект про доступне розмитнення для нерозмитнених автомобілів.
За його словами, усі автомобілі, які були ввезені в Україну до 1 січня 2021 року можна буде розмитнити за суму, що не перевищує 1000 євро. У четвер Верховна Рада розглядатиме відповідний законопроект.
"Людина оплачує це (суму за розмитнення), і це буде разова акція, ми більше не будемо повертатися до цього питання", — заявив Данило Гетманцев.
При цьому не уточнюється, чи залежить вартість розмитнення від обʼєму двигуна і стандартів щодо викидів.
Наразі у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти, які пропонують вирішити питання легалізації машин на європейських номерах.№4643-д і №4644-д ні в одному з них не вказано, що гранична сума становитиме 1000 євро.
Нагадаємо: Фокус розбирався, як купити і розмитнити "євробляху" в Україні. Згідно зі статистикою за 2020 рік в Україні 80% ринку займають уживані автомобілі. За рік таких автомобілів було продано понад 350 тисяч. З них на українські номери перейшли близько 40 тис. старих легкових автомобілів, ввезених з-за кордону і офіційно розмитнених. Тоді як нових автомобілів зареєстровано 85,5 тисяч.