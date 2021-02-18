В Киеве прошло шествие памяти героев Небесной сотни (видео)

В Михайловском соборе состоялась панихида по погибшим на Майдане.

В Киеве началось шествие памяти в честь Небесной Сотни. Об этом сообщает Pavlovsky News.

С 19:00 в Михайловском соборе проходила панихида по Небесной сотне. После этого люди начали собираться у Стены памяти, откуда они отправятся по маршруту: ул. Трехсвятительская — Европейская площадь — ул. Михаила Грушевского — Крепостной переулок — Институтская — Аллея Героев Небесной Сотни.

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Организаторами шествия выступают: ОО "Семьи "Небесной Сотни", "Рух опору Капітуляції", Национальный музей Революции Достоинства, ОО "Инициативная группа пострадавших/раненых на Майдане", ОО "Самооборона Майдана", ОО "Ассоциация медиков Революции Достоинства", родные Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства, пишет УНИАН.

Люди возложат цветы и зажгут лампадки.

Фокус к седьмой годовщине расстрелов на Майдане подготовил материал, в котором пообщался с активистами Майдана, адвокатами и политиками, принимавших участие в событиях.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла постановление, которое возлагает всю ответственность за расстрелы Майдана, войну на Донбассе и аннексию Крыма на Виктора Януковича. После этого экс-президент опубликовал заявление, в котором обвинил Майдан в "государственном перевороте".