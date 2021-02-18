У Києві пройшла хода пам'яті героїв Небесної сотні (відео)

У Михайлівському соборі відбулася панахида за загиблими на Майдані.

У Києві почалася хода памʼяті на честь Небесної Сотні. Про це повідомляє Pavlovsky News.

З 19:00 у Михайлівському соборі відбувалася панахида за Небесною сотнею. Після цього люди почали збиратися біля Стіни памʼяті, звідки вони відправляться за маршрутом: вул. Трьохсвятительська — Європейська площа — вул. Михайла Грушевського — Фортечний провулок — Інститутська — Алея Героїв Небесної Сотні.

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Організаторами ходи виступають: ГО "Сімʼї "Небесної Сотні", "Рух опору Капітуляції", Національний музей Революції Гідності, ГО "Ініціативна група постраждалих/поранених на Майдані", ГО "Самооборона Майдану", ГО "Асоціація медиків Революції Гідності", рідні Героїв небесної Сотні, учасники Революції Гідності, пише УНІАН.

Люди покладуть квіти і запалять лампадки.

Фокус до сьомої річниці розстрілів на Майдані підготував матеріал, в якому поспілкувався з активістами Майдану, адвокатами та політиками, які брали участь у подіях.

Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла постанову, яка покладає всю відповідальність за розстріли Майдану, війну на Донбасі і анексію Криму на Віктора Януковича. Після цього екс-президент опублікував заяву, в якій звинуватив Майдан у "державному перевороті".