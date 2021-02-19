Авиакатастрофа в Чугуеве: в Харьковской области возобновили полеты на Ан-26Ш

Падение транспортного самолета, в результате чего погибли 26 человек, произошло еще в сентябре 2020 года.

Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба возобновил тренировочные полеты на самолетах Ан-26Ш, которые были временно остановлены после авиакатастрофы в Чугуеве.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба университета.

Отмечается, что в настоящее время проходят командирские тренировки с целью подготовки летного состава к выполнению полетов с одним выключенным и задреселированным двигателем.

По словам заместителя командира воинской части по летной подготовке Романа Куценко, тренировки необходимы для совершенствования навыков руководящего состава в организации, проведении и обеспечении полетов.

По его словам, кроме Ан-26Ш, полеты сегодня также проводились на самолетах Л-39 и вертолетах Ми-2.

Напомним, 25 сентября во время плановых учений в Харьковской области рухнул транспортный самолет АН-26, в результате чего погибли 26 человек из 27 находившихся на борту. Роковая поломка, которая привела к катастрофе, произошла в системе управления двигателем.

На заседании Кабмина 28 октября вице-премьер министр Олег Уруский рассказал, что причинами катастрофы самолета под Чугуевом Харьковской области стали сразу шесть факторов.