Авіакатастрофа в Чугуєві: у Харківській області відновили польоти на Ан-26Ш

Падіння транспортного літака, у результаті чого загинули 26 осіб, відбулося ще у вересні 2020 року.

Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба відновив тренувальні польоти на літаках Ан-26Ш, які були тимчасово зупинені після авіакатастрофи в Чугуєві.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба університету.

Зазначається, що в зараз проходять командирські тренування з метою підготовки льотного складу до виконання польотів з одним вимкненим і задресельованим двигуном.

За словами заступника командира військової частини з льотної підготовки Романа Куценко, тренування необхідні для вдосконалення навичок керівного складу в організації, проведенні та забезпеченні польотів.

За його словами, крім Ан-26Ш, польоти сьогодні також проводилися на літаках Л-39 і вертольотах Мі-2.

Нагадаємо, 25 вересня під час планових навчань у Харківській області впав транспортний літак АН-26, у результаті чого загинули 26 осіб з 27, які знаходилися на борту. Фатальна несправність, яка привела до катастрофи, відбулася в системі управління двигуном.

На засіданні Кабміну 28 жовтня віце-прем'єр міністр Олег Уруський розповів, що причинами катастрофи літака під Чугуєвом Харківської області стали відразу шість чинників.