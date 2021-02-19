Денисова оспаривает в суде введение платных камер в СИЗО

По мнению омбудсмена, проект Минюста является дискриминацией и противоречит законодательству.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова оспаривает в Окружном административном суде Киева проект Минюста о платных камерах в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Она просит суд признать противоправным приказ Минюста, которым было введено экспериментальный проект по предоставлению платных услуг в следственных изоляторах.

"По мнению истца, получение введенных Минюстом улучшенных условий исключительно на платной основе является дискриминацией по имущественному положению и противоречит действующему национальному и международному законодательству", — сказано в заявлении ОАСК.

Напомним, первые платные камеры появились в мае прошлого года в СИЗО Киева. Стоимость размещения в такой камере зависит от времени нахождения в ней: за сутки 2000 грн, за неделю – 8 тыс. грн, за месяц – 12 тыс. грн. Впоследствии они появились и в других городах, в частности Виннице и Житомире, Запорожье и Днепре, Николаеве и Одессе.

В интервью Фокусу министр юстиции Денис Малюська рассказал, что платные камеры в СИЗО – это как специализированная помощь в больницах.

В Минюсте рассказали, что по состоянию на конец января платные камеры с улучшенными условиями принесли украинскому бюджету почти 2,3 млн грн. Все средства, заработанные в ходе проекта, будут направлены на восстановление бесплатных камер СИЗО.

На сегодняшний день платные камеры обустроены в 26 СИЗО страны.