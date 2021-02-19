Денисова оскаржує в суді введення платних камер у СІЗО

На думку омбудсмена, проект Мін'юсту є дискримінацією і суперечить законодавству.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова оскаржує в Окружному адміністративному суді Києва проект Мін'юсту про платні камери в СІЗО. Про це повідомляє прес-служба ОАСК.

Вона просить суд визнати протиправним наказ Мін'юсту, яким було введено експериментальний проект з надання платних послуг в слідчих ізоляторах.

"На думку позивача, отримання введених Мін'юстом поліпшених умов виключно на платній основі є дискримінацією за майновим станом і суперечить чинному національному та міжнародному законодавству", — сказано в заяві ОАСК.

Нагадаємо, перші платні камери з'явилися у травні минулого року в СІЗО Києва. Вартість розміщення в такій камері залежить від часу знаходження в ній: за добу 2000 грн, за тиждень — 8 тис грн, за місяць — 12 тис грн. Згодом вони з'явилися і в інших містах, зокрема Вінниці та Житомирі, Запоріжжі та Дніпрі, Миколаєві та Одесі.

В інтерв'ю Фокусу міністр юстиції Денис Малюська розповів, що платні камери в СІЗО — це як спеціалізована допомога в лікарнях.

У Мін'юсті розповіли, що за станом на кінець січня платні камери з поліпшеними умовами принесли українському бюджету майже 2,3 млн грн. Всі кошти, зароблені в ході проекту, спрямують на відновлення безкоштовних камер СІЗО.

На сьогодні платні камери облаштовані у 26 СІЗО країни.