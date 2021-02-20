В Одессе из-за холодильника загорелся роддом: эвакуированы 16 младенцев

Пожар начался на третьем этаже здания в бытовом помещении.

В Одессе рано утром 20 февраля загорелся роддом №5, пришлось эвакуировать медперсонал и пациентов. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области в Facebook.

"Утром 20 февраля 3:02 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в роддоме №5 по адресу: Одесса, ул. Маршала Говорова, 28", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГСЧС

На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар начался на третьем этаже роддома в бытовом помещении, где загорелась техника.

Пожарным удалось локализовать возгорание в 3:24, пожар был полностью ликвидирован в 3:31.

Фото: пресс-служба ГСЧС

Еще до прибытия пожарных администрация роддома эвакуировала из здания 74 человека, из которых 46 женщин, 16 младенцев и 12 медработников.

К счастью, ни пострадавших, ни погибших нет.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки в холодильнике.

На место пожара выезжали 10 единиц пожарной техники и 49 человек личного состава.

Напомним, в реанимационном боксе COVID-отделения в Запорожье погибли трое пациенток и анестезиолог: женщинам было 91, 76 и 64 года, причем все больные находились под аппаратами ИВЛ. Предварительная причина гибели – отравление угарным газом.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что спасти погибших в результате пожара в больнице Запорожья было невозможно.