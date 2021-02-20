В Одесі через холодильник загорівся пологовий будинок: евакуйовано 16 немовлят

Пожежа почалася на третьому поверсі будівлі в побутовому приміщенні.

В Одесі рано вранці 20 лютого загорівся пологовий будинок №5, довелося евакуювати медперсонал і пацієнтів. Про це повідомляє Головне управління ГСЧС України в Одеській області в Facebook.

"20 лютого о 3:02 в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в пологовому будинку №5 за адресою: Одеса, вул. Маршала Говорова, 28", — йдеться в повідомленні.

Фото: прес-служба ДСНС

На місці події рятувальники з'ясували, що пожежа почалася на третьому поверсі пологового будинку в побутовому приміщенні, де загорілася техніка.

Пожежникам вдалося локалізувати загоряння в 3:24, пожежа була повністю ліквідована о 3:31.

Фото: прес-служба ДСНС

Ще до прибуття пожежних адміністрація пологового будинку евакуювала з будівлі 74 людини, з яких 46 жінок, 16 немовлят і 12 медпрацівників.

На щастя, ні потерпілих, ні загиблих немає.

За попередніми даними, причиною пожежі могло стати коротке замикання електропроводки в холодильнику.

На місце пожежі виїжджали 10 одиниць пожежної техніки та 49 чоловік особового складу.

Нагадаємо, в реанімаційному боксі COVID-відділення в Запоріжжі загинули троє пацієнток і анестезіолог : жінкам було 91, 76 і 64 роки, причому всі хворі перебували під апаратами ШВЛ. Попередня причина загибелі — отруєння чадним газом.

Глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що врятувати загиблих в результаті пожежі в лікарні Запоріжжя було неможливо.