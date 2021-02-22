"Индийскую" вакцину CoviShield, нельзя применять в Украине, - глава Нацмедпалаты (видео)

Использовать прививку, по его словам, нельзя будет до окончания всех бюрократических процедур, а это около 3 недель.

Вакцина "CoviShield", которая производится в Индии по лицензии "AstraZeneca" не имеет лицензии для ее применения в Украине. Об этом на своей странице в фейсбуке заявил глава Национальной медпалаты Сергей Кравченко.

По его словам, фармпредприетие не имеет европейского сертификата GMP PICs (pharm inspection cooperation scheme). Более того, сертификат для работы в Украине истек 1-1,5 года назад. Украинские инспектора выезжали на производство завода, где выявили более 6 замечаний.

Неделю назад Минздав получил документы, подтверждающие устранение недостатков. Но несмотря на этот факт, в Министерстве смогут подготовить все необходимые планы и приказы лишь на следующей недели для "Украинского института фармацевтического качества" Гослекслужбы Украины. Это предприятие должно будет подтвердить соответствие производителя вакцины GMP стандарту.

Кравченко также заявляет, что вакцину Украине обошлась якобы в $17, а не по 3, как было для правительства Индии.

"Этот процесс занимает минимум три недели при безупречных обстоятельствах", — заявляет Кравченко.

Напомним, вчера министр здравоохранения Максим Степанов заявил о договоренности поставок 500 тысяч доз вакцины CoviShield в Украину. Позднее он опубликовал видео, в котором запечатлен момент отправки первой партии вакцины в Украину.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield.